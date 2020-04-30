استمرار إجراءات التحقيق في قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية

(المستقلة)..قال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة اوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات.

وأشار الى القاء القبض على ثمانية من المتهمين الأساسيين، وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة وتم استعادة مبلغ ٢٥ مليار دينار من مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينا،ر وان الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الايام القادمة.

كما اوضح القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية ان وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق.

وأضاف في ذات الوقت فقد اصدرت المحكمة اوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية واصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم واموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية كذلك صدرت مذكرة باستقدام احد اعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقة بحقه.