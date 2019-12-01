استمارة تعيينات وزارة النفط لحملة شهادات الابتدائية والمتوسطة

المستقلة … اعلنت وزارة النفط العراقية لجميع حاملي شهادات الابتدائية والمتوسطة والبكالوريوس عن توفر فرص عمل بتعيينات مع الوزارة.

كما يمكنك الإطلاع على جميع شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019 بالموقع الرسمي قبل تعبئة البيانات خلال الفترة المحددة ما بين 1 ديسمبر وحتى يوم 15 ديسمبر خلال اليوم كاملا، لكل من المحافظات كركوك والأنبار وديالي وبغداد وواسط وصلاح الدين وعدد من المحافظات الآخرى.

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شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019

يمكن لجميع المتقدمين أن يكون غير معين بأي من الوظائف الحكومية.
أن يكون من مواليد 30-1-1985 وحتى مواليد 30-12-1994.
أن يكون من سكان المحافظة.
أن يكون من حملة الابتدائية والمتوسطة، ولكن حملة البكالوريوس لا يحق لهم المطالبة في المطالبة وظائف أعلى.
مراعاة جميع الضوابط المعينة من قبل وزارة النفط والمنتجات النفطية بالعراق.
أن يكون عراقي الجنسية أو حاصل على الجنسية العراقية لمدة خمس سنوات.
أن يكون جميع المتقدمين من الذكور فقط.

رابط الاستمارة الالكترونية
للاتتقال الى الرابط: http://opdc.oil.gov.iq/

25 تعليقات
  1. بلال طه حسن يقول

    بلال طه حسن ٠٧٩٠١١٩٣٨٦٠

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  2. لؤي حازم حسن علي يقول

    اخي الكريم الاسماء متى يعلن عنها راجاءا واين تعلن

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  3. غير معروف يقول

    السلام عليكم اني قدمت عله وزارة النفط بسم محمد عليوي سلمان محمد ما اعرف اسمي طلع لولا

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  4. عمر عبدالله حسن يقول

    اخي الكريم اني مسجل هل طلع سمي عمر عبدالله حسن

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  5. احمد قحطان حسين يقول

    الف مبروك

    الرد
  6. باسم عبدعون دويج يقول

    07736476377

    الرد
  7. انمار حسين عبد يقول

    بغداد

    الرد
  8. أنمار حسين عبد يقول

    اريد تعيين

    الرد
  9. أنمار حسين عبد يقول

    07711175905

    الرد
  10. عثمان يقول

    يا الله

    الرد
  11. قتيبه دهش قاسم يقول

    قتيبه دهش قاسم

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  12. قتيبه دهش قاسم يقول

    قتيبه دهش قاسم
    شهاد سادس بتداي

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  13. غير معروف يقول

    كلش حلو

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  14. غير معروف يقول

    كلش حلوا والله

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    1. قتيبه دهش قاسم يقول

      قتيبه دهش قاسم

      الرد
  15. مروان اكرم حميد يقول

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اني من محافظه بغداد تعبانه حالتي والله العظيم

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  16. نصرالدين خالد حسن راظي يقول

    استمارة تعيين وزارة الكهرباء

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  17. رضا يقول

    اريد استمارت

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  18. عبدالرحمن يقول

    ستمارة تعين

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  19. بداع عمار محمد احمد يقول

    اريد استماره حتا اقدم بسم بداع عمار محمد احمد خريج سادس ابتدأي

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    1. غير معروف يقول

      فدوه استماره تقديم بسم حيدر عبد الامير

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  20. علاء جاسم ورد دفار السراي يقول

    ستمارت تعين

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  21. حسن وحيد يقول

    الف مبروك

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  22. حسن وحيد يقول

    احسن على هاذه التعين وهوه هاذه التعين فرحنه وفرح امت محمد وانشالله تقبلونه والله تعبنه من العماله شغل يام اكو ويام ماكو

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    1. عباس شكوكو كاظم يقول

      اني مقدم ماعرف طلع اسمي لا عباس شكوكو

      الرد

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