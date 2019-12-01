استمارة تعيينات وزارة النفط لحملة شهادات الابتدائية والمتوسطة

المستقلة … اعلنت وزارة النفط العراقية لجميع حاملي شهادات الابتدائية والمتوسطة والبكالوريوس عن توفر فرص عمل بتعيينات مع الوزارة.

كما يمكنك الإطلاع على جميع شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019 بالموقع الرسمي قبل تعبئة البيانات خلال الفترة المحددة ما بين 1 ديسمبر وحتى يوم 15 ديسمبر خلال اليوم كاملا، لكل من المحافظات كركوك والأنبار وديالي وبغداد وواسط وصلاح الدين وعدد من المحافظات الآخرى.

شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019

يمكن لجميع المتقدمين أن يكون غير معين بأي من الوظائف الحكومية.

أن يكون من مواليد 30-1-1985 وحتى مواليد 30-12-1994.

أن يكون من سكان المحافظة.

أن يكون من حملة الابتدائية والمتوسطة، ولكن حملة البكالوريوس لا يحق لهم المطالبة في المطالبة وظائف أعلى.

مراعاة جميع الضوابط المعينة من قبل وزارة النفط والمنتجات النفطية بالعراق.

أن يكون عراقي الجنسية أو حاصل على الجنسية العراقية لمدة خمس سنوات.

أن يكون جميع المتقدمين من الذكور فقط.

رابط الاستمارة الالكترونية

للاتتقال الى الرابط: http://opdc.oil.gov.iq/