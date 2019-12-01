استمارة تعيينات وزارة النفط لحملة شهادات الابتدائية والمتوسطة
المستقلة … اعلنت وزارة النفط العراقية لجميع حاملي شهادات الابتدائية والمتوسطة والبكالوريوس عن توفر فرص عمل بتعيينات مع الوزارة.
كما يمكنك الإطلاع على جميع شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019 بالموقع الرسمي قبل تعبئة البيانات خلال الفترة المحددة ما بين 1 ديسمبر وحتى يوم 15 ديسمبر خلال اليوم كاملا، لكل من المحافظات كركوك والأنبار وديالي وبغداد وواسط وصلاح الدين وعدد من المحافظات الآخرى.
شروط تعيينات وزارة النفط العراقية 2019
يمكن لجميع المتقدمين أن يكون غير معين بأي من الوظائف الحكومية.
أن يكون من مواليد 30-1-1985 وحتى مواليد 30-12-1994.
أن يكون من سكان المحافظة.
أن يكون من حملة الابتدائية والمتوسطة، ولكن حملة البكالوريوس لا يحق لهم المطالبة في المطالبة وظائف أعلى.
مراعاة جميع الضوابط المعينة من قبل وزارة النفط والمنتجات النفطية بالعراق.
أن يكون عراقي الجنسية أو حاصل على الجنسية العراقية لمدة خمس سنوات.
أن يكون جميع المتقدمين من الذكور فقط.
رابط الاستمارة الالكترونية
للاتتقال الى الرابط: http://opdc.oil.gov.iq/
بلال طه حسن ٠٧٩٠١١٩٣٨٦٠
اخي الكريم الاسماء متى يعلن عنها راجاءا واين تعلن
السلام عليكم اني قدمت عله وزارة النفط بسم محمد عليوي سلمان محمد ما اعرف اسمي طلع لولا
اخي الكريم اني مسجل هل طلع سمي عمر عبدالله حسن
الف مبروك
07736476377
بغداد
اريد تعيين
07711175905
يا الله
قتيبه دهش قاسم
قتيبه دهش قاسم
شهاد سادس بتداي
كلش حلو
كلش حلوا والله
قتيبه دهش قاسم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اني من محافظه بغداد تعبانه حالتي والله العظيم
استمارة تعيين وزارة الكهرباء
اريد استمارت
ستمارة تعين
اريد استماره حتا اقدم بسم بداع عمار محمد احمد خريج سادس ابتدأي
فدوه استماره تقديم بسم حيدر عبد الامير
ستمارت تعين
الف مبروك
احسن على هاذه التعين وهوه هاذه التعين فرحنه وفرح امت محمد وانشالله تقبلونه والله تعبنه من العماله شغل يام اكو ويام ماكو
اني مقدم ماعرف طلع اسمي لا عباس شكوكو