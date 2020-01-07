المستقلة/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن فتح التقديم إلى التعيين، ولقد تقدم الآلاف حتى الآن من الشباب العراقيين، وأكدت الوزارة على كون الموقع متاح للجميع حتى يوم 9 يناير من هذا العام 2020، وعنها سوف يتم غلق أبواب التقديم، حتى يتم الإعلان عن المقبولين في هذه التعيينات، وجدير بالذكر أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم إلى هذه الاستمارة من أجل التعيين.

طرحت وزارة العمل والشؤون هذه الاستمارة على الشباب في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت عن كونها في حاجة إلى الشباب في الفترة القادمة للعمل، بالإضافة إلى كون الوزارة تؤكد على تزايد عدد العاطلين من الشباب في الفترة الأخيرة، بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد، مما اضطرها إلى أن تقوم بإنشاء هذه الاستمارة لتكون نواة في القضاء على وجود نسبة العاطلين عن العمل من شباب العراق.

جدير بالذكر إلى أنه يمكنك الدخول على هذا الرابط استمارة تعيين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، هذه الاستمارة قبل أن تتم كتابتها، لا بد وأن تتعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدم إلى هذه الوظيفة، ومن هذه الشروط الواجب توافرها ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون لا سابقة له سواء جنايات أو جنح.

لديه شرف ونزاهة في العمل، بشرط تقديم شهادة رسمية بذلك.

ألا يكون أقيل من وظيفته قبل ذلك.

يمكن لكافة المقبلين علي التسجيل في تلك الإستمارة أن يقوموا بالوصول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل من هنا لكي يتم إجراء كافة التسجيلات لإتمام عملية ملئ إستمارة وزارة العمل.