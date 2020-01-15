“استلم فورا” رابط استمارة منحة العاطلين عن العمل 2020 “منحة الطوارئ”

المستقلة/ منحة للعاطلين عن العمل في العراق 2020 ، بعد أن قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية منحة طارئة للعاطلين عن العمل في جميع المحافظات والمدن العراقية خلال الأسابيع الماضية ، والتي قسمت إلى 9 وجبات ، استفاد منها حوالي 900 ألف مواطن عراقي ، في الوقت الحالي ، ينتظر جميع العراقيين إطلاق منحة الطوارئ 2020 ، والتي أبلغت عنها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستطلق قريباً استمارة التسجيل لمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق.

استمارة منحة العاطلين عن العمل 2020 الوجبة السابعة منحة الطوارئ عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زاد البحث خلال هذه الساعات لمعرفة رابط نموذج منحة العاطلين عن العمل في جميع المحافظات العراقية ، بعد الكثير من الأخبار التي تم تداولها حول فتح الباب لتعديل البيانات عن الأخطاء التي وردت من أولئك المستبعدين في وجبات الطعام السابقة. تم تعميمها.

وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية

هناك شائعات كثيرة تغزو الشارع العراقي حالياً بشأن منحة العاطلين عن العمل ، حيث وجدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث أن الكثير من الناس في العراق يبيعون النماذج التي يقولون إن عليهم التقدم بطلب للحصول على منحة الطوارئ 2020 ، وقد أكدت وزارة العمل العراقية أن ما يتم بيعه هو أشكال مزورة مزورة وبلا أساس الصحة ومن يقوم ببيعها يستغل الشعب العراقي ، وقد أكدت وزارة العمل العراقية أنها لم تقدم بعد استمارة التسجيل لمنحة الطوارئ لعام 2020.

استمارة التسجيل في منحة الطوارئ 2020

بعد بضعة أيام ، سيتم تقديم نموذج التسجيل لمنحة الطوارئ 2020 من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي. جدير بالذكر أن منحة الطوارئ التي تم صرفها خلال الأسابيع الماضية بلغت 175 ألف دينار عراقي لكل شخص مؤهل.