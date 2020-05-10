استلام اكثر من ٧٦ الف طن حنطة واكثر من ٢٠٠٠  طن شعير في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافظة ميسان الاحد عن تسلم مخازنها أكثر من ستة وسبعون الف طن حنطة واكثر من الفين طن شعير من المزارعين لهذا العام

وقال محافظ ميسان علي دواي اثناء تفقده الشركة العامة لتجارة الحبوب / فرع ميسان لمتابعة انجاز الخطة التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير للخطة الزراعية الحالية.

واشار الى ان المخازن تسلمت لغاية يوم الجمعة اكثر من (٧٦٢٧٣) طن حنطة واكثر من (٢٦٢٣) طن شعير، منوها الى انه تم الوقوف على المشاكل والمعوقات والإيعاز بحلها حيث أن الخطة تسير بصورة جيدة ووفق ما مرسوم لها .

واضح دواي الى انة استمع الى مشاكل الفلاحين وطلباتهم .

ووجه مديرية زراعة ميسان بتنسيب عدد من المهندسين الى فرع ميسان لتجارة الحبوب للإسراع وتسهيل عملية فحص واستلام المحصول وتحقيق انسيابية سريعة في الاستلام.

مبيناً انه تم الايعاز الى قيادة شرطة ميسان بوضع نقاط ومفارز لدعم الخطة التسويقية وحماية الكميات المسوقة وشاحنات نقل الحبوب.

وأكد داوي انه تتوفر طاقة خزنية من مخازن وبناكر تستوعب استلام الكميات المستلمة من أجل توفير الأمن الغذائي.

وطالب دواي الحكومة الاتحادية بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية.