استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في بورصة الكفاح لليوم الثاني

المستقلة … استقر سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي .

وسجلت اسعار بورصة الكفاح – بغداد، سعر البيع 124.250 ديناراً لكل 100 دولار، و سعر الشراء 123.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وبلغ سعر بيع الدولار في محال الصيرفة 124.250 ديناراً لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 123.250 ديناراً لكل 100 دولار.

ويبيع البنك المركزي العراقي مئات الملايين من الدولارات في مزاد العملة بمبلغ ثابت بـ 1190 لكل دولار امريكي واحد ، مبررا قراره بأنه يعمل من اجل المحافظة على اسعار صرف الدينار العراقي .