استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي … اليوم

(المستقلة) .. سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، اًستقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.12 دولار.

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 127.15 دولار.

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 584.13 ليرة تركية.

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1327.07 دولار.

سعر برميل نفط خام برنت = 63.60 دولار.

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 54.31 دولار.