استقرار بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم

(المستقلة) … سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأربعاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1205 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط – حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 110.98 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 121.38 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 572.50 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1503.80 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 60.45 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.37 دولار.