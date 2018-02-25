استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لإجراء تعديل وزارى

(المستقلة)… ينتظر أن يصدر مرسوم ملكي أردني بإجراء تعديل على حكومة هاني الملقي في محاولة لامتصاص غضب الشارع من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأوان الأخير.

ونالت حكومة الملقي وهي الثانية منذ 2016، ثقة مجلس النواب الأردني في جلسة يوم الأحد الماضي بواقع 67 صوتا وحجب 47 من أصل 130 نائبا يشكلون عدد أعضاء المجلس.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلامية ووسائل اتصال أردنية فإن كل من الدكتور ممدوح العبادي والدكتور بشر الخصاونة، والدكتور وائل عربيات، وياسين الخياط وحازم الناصر وحديثة الخريشا وغالب الزعبي خرجوا من الحكومة في التعديل.

وقال موقع (عمون) إن التعديل الوزاري المنتظر، جاء على النحو التالي:

جمال الصرايرة نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون السياسية، وهو كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية.

الدكتور جعفر حسان نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية (ويعمل مدير لمكتب الملك)

الدكتور عبدالناصر ابو البصل وزيرا للاوقاف

علي الغزاوي وزيرا للمياه والري

الدكتور نايف الفايز وزيرا للبيئة

الدكتور أحمد العبادي وزير دولة للشؤون القانونية

بشير الرواشدة وزيرا للشباب

الدكتور سمير مبيضين وزيرا للداخلية

سمير مراد وزيرا للعمل.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان “مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة صباح اليوم الاحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم امام رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري”.

واوضحت الوكالة انه “من المنتظر ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الملك عبدالله الثاني اليوم”.

وبحسب صحيفة “الرأي” الحكومية فان “التعديل الوزاري المزمع اعلانه اليوم سيطاول تسع حقائب ومن أبرز ملامحه تعيين وزيرين بمنصب نائبي رئيس الوزراء”.

واوضحت الصحيفة ان “الوزراء المغادرين لحكومة الملقي هم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزراء المياه والري والداخلية والاوقاف والشباب والبيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية”.

والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الاول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا.

ويأتي التعديل بعد نحو اسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.

وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الاجراءات الحكومية الاخيرة.

وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.

ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.(النهاية)