استقالة رئيس وزراء أرمينيا

(المستقلة)..قدم رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان استقالته تزامنا مع الافراج عن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان، بعد 11 يوما من التظاهرات الحاشدة التي شارك فيها عشرات الاف الاشخاص.

وقال سركيسيان في بيان رسمي نشر على موقعه “أغادر منصب قيادة البلاد”، مضيفا: “نيكول باشينيان كان على حق. وأنا، كنت مخطئا”.

وقبل ساعة على تقديم سركيسيان استقالته، أفرجت السلطات عن باشينيان، بحسب صور مباشرة بثها التلفزيون الأرميني. وظهر في الصور ببين مؤيديه الذين رفعوا الأعلام الأرمينية، وانضم الى آلاف الأشخاص الذين كانوا يمشون في مسيرة في شوارع يريفان.

وكان آلاف المتظاهرين بينهم طلاب وعسكريون خرجوا في مسيرة في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة الرئيس السابق الذي يتهمونه بأنه متمسك بالسلطة جراء تعيينه رئيسا للوزراء مع صلاحيات معززة، بعدما أمضى 10 أعوام على رأس الدولة.

وشاركت في الاحتجاجات مجموعة جنود فاعلين، بحسب وزارة الدفاع الأرمينية التي تعهدت بملاحقة هؤلاء الجنود عندما شاركوا في المسيرة المناهضة للحكومة.