استقالة رئيس مخابرات السودان بعد إنهاء التمرد

استقالة رئيس مخابرات السودان بعد إنهاء التمرد

المستقلة / قدم رئيس المخابرات السودانية استقالته الأربعاء، وذلك عقب ساعات من إنهاء “تمرد” قام به أعضاء في الجهاز، احتجاجا على خطة لإعادة الهيكلة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الاربعاء، أن أبا بكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “لقد اتصل (مصطفى) تلفونيا للإبلاغ باستقالته وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة وهي الآن قيد النظر”.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة “تمرد” نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء.

والثلاثاء وقع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأول 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش عمر البشير تحت ضغط الشارع في نيسان بعد 30 عاماً من الحكم.

وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للصحافيين فجر الأربعاء “قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لازالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان”.

وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير أن ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوب الخرطوم. كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار، وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.

واتّهم الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه “حميدتي” ويرأس قوات الدعم السريع، الرئيس السابق

لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء “التمرد”.

وقال للصحافيين إن ما حدث هو خطة وضعها صلاح قوش وعدد من الضباط.

وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الاطاحة بالبشير. ولا يعلم مكان تواجده.

وأشار البرهان إلى أن التمرد قام به أفراد من هيئة العمليات “الجناح العسكري للمخابرات” وهي الجسم الذي أسسه مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش.

وأكد أن الحكومة الجديدة لا ترى ضرورة لوجود جناح عسكري للمخابرات في ظل دورها الجديد “في جمع المعلومات وتحليلها”.

وقال عبد الفتاح البرهان “أربعون من الذين شاركوا في التمرد سلموا أنفسهم وأسلحتهم. كما كونا لجنة تحقيق في الحادث وننتظر نتائجها”.