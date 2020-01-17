استقالة جماعية لاتحاد الكرة مقابل تنازل درجال عن الدعاوي القضائية

(المستقلة).. أكدت مصادر رياضية مطلعة ان اجتماع اربيل اليوم الجمعة تمخض عن الاتفاق على تقديم اعضاء اتحاد الكرة استقالة جماعية، مقابل تنازل عدنان درجال عن الدعاوى التي رفعها ضد اعضاء الاتحاد.

وذكرت المصادر ان رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية عباس عليوي قد كفل استقالة اعضاء الاتحاد مقابل غلق جميع القضايا المكفولة.

واشارت الى درجال كان قد اشترط استقالة جميع اعضاء اتحاد الكرة اضافة الى امين السر طارق احمد مقابل ان يقدم تعهد خطي يضمن التنازل عن القضايا بعد مصادقة الفيفا على الاستقالة.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد حتى اجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد.

يذكر ان درجال سبق وان كسب القضايا التي رفعها على عدد من اعضاء اتحاد الكرة امام المحاكم العراقية،فيما تأجل النظر في القضية المرفوعة امام محكمة الكأس الدولية حتى شباط المقبل.

وكان اجتماع قد عقد في مدينة اربيل جمع اعضاء اتحاد الكرة مع عدنان درجال بحضور وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية،اضافة الى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة على مدى يومي الخميس والجمعة.