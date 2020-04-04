استغلوا إغلاق كورونا.. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

المستقلة /قامت الشرطة الهولندية، بفتح تحقيق في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوغ، يعتقد أن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المتسجد.

وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفا للفنون الهولندية كان قد أغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.

ولم يتضح على الفور ما إذا تمت سرقة أي لوحات أو قطع فنية، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين في متحف سنغر لارين شرقي العاصمة الهولندية أمستردام.

غير أن صحيفة ميرور البريطانية أشارت إلى أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فنسنت فان غوغ.

وفيما لم يكشف المتحف عن أي تفاصيل، من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

وقبل الإغلاق، كان المتحف يستضيف معرضا بعنوان “مرآة الروح” بالتعاون مع متحف ريكز في أمستردام، وفق للأسوشيتد برس.

ويضم المتحف أيضا مجموعة للزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر، تركز على الحداثة مثل الانطباعية الجديدة، والتعبيرية.