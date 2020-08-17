استعدادا للموسوم المقبل ..العميد الكربلائي  يتفاوض مع أربعة مدربين

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء ( العميد ) الرياضي لكرة القدم ، مساء الاثنين ، إن “الهيئة تتفاوض مع أربعة مدربين اثنين من داخل المحافظة واثنان من خارج كربلاء لقيادة النادي .

وذكر مدير المكتب الاعلامي لنادي كربلاء مسلم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهيئة الادارية عقدت اجتماعا ، واتخذت عدداً من القرارات المهمة، منها التفاوض مع مدربين جدد، وتشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الكروية، وتحديد موعد لافتتاح مقر النادي الجديد “.

وقال إن “الهيئة حاليا تتفاوض مع أربعة مدربين لقيادة العميد الرياضي في الفترة القادمة ، اثنين من داخل المحافظة واثنان من خارج المحافظة، و سيحسم الامر لاحقا “.

وأضاف كما “تم الاتفاق على تسمية بقية المدربين لجميع الفئات السنية لنادي كربلاء ( اشبال ممثلة بمدرسة كروية و ناشئين و شباب و رديف ) “.

وأشار الى إن “يوم غد الثلاثاء، سيتم افتتاح رسمي لمقر نادي كربلاء الرياضي بحلته الجديدة بحضور رسمي واعلامي ونجوم نادي كربلاء السابقين “.