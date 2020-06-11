استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة..كاتانيتش يستدعي 35 لاعبا للمنتخب

(المستقلة)..أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني “ستريشكو كاتانيتش”، قائمة المنتخب الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولية للمنتخب الوطني (35) لاعباً، للتجمع الذي سينطلق للفترة من الرابع عشر من الشهر الجاري إلى الحادي عشر من الشهر المقبل اللاعبين.

لحراسة المرمى: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح.

خط الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، وسعد ناطق، وريبين سولاقا، وميثم جبار، ومصطفى محمد جبر، وعلي عدنان، وضرغام إسماعيل، وعلاء مهاوي، وفرانس ضياء بطرس، وحسن رائد، ومصطفى معن.

خط الوسط: همام طارق، وأمجد عطوان، وبشار رسن، وحسين علي، وصفاء هادي، وابراهيم بايش، ومازن فياض، ومحمد قاسم ماجد، ومحمد رضا، وشريف عبد الكاظم، ومحمد مزهر.

خط الهجوم :علاء عبد الزهرة، ومهند علي، وأيمن حسين، وعلاء عباس، ومحمد داود، ومحمد قاسم نصيف.

وتتنظر الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الرد الرسمي من قبل الاتحادات التي تمت مفاتحتهم لتأمين مباريات ودية مع منتخبات بلدانهم تحضيراً لمباراة هونغ كونغ والتي ستلعب في الثالث عشر من تشرين الاول المقبل.