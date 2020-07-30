استعدادات لأول صلاة عيد في آيا صوفيا

أنهت فرق التعقيم في بلدية إسطنبول، الخميس، أعمال تنظيف وتعقيم مسجد آيا صوفيا الكبير، وسط المدينة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقامت فرق بلدية “فاتح”، بتعقيم وتنظيف مناطق داخل وخارج مسجد أيا صوفيا الكبير، استعدادًا لأول صلاة عيد ستقام في المسجد بعد تعطيلها 86 عاما.

وبعد أعمال التعقيم، تم رش ماء الورد الذي تم إحضاره من إسبرطة على جدران وسجاد مسجد آيا صوفيا.

في غضون ذلك، انتظر حشد من الزوار أمام المسجد حتى السماح لهم بالدخول بعد الانتهاء من أعمال التعقيم.

وفي 10 تموز/ يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته “آيا صوفيا”، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 تموز/ يوليو.

و”آيا صوفيا”، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.