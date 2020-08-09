استطلاع للرأي يكشف انخفاض مستوى ثقة العراقيين ببعضهم

(المستقلة)..أظهرت نتائج إستطلاع حديث للرأي العام العراقي إنخفاضا كبيرا في مستوى ثقة العراقيين ببعضهم البعض وتآكل خطير في جزء مهم من رأس المال الإجتماعي في العراق.

واشارت دراسة أجرتها المجموعة المستقلة للأبحاث الى أن 7.5% فقط،من العراقيين اظهروا الثقة بالآخر بعد ان كانت هذه النسبة 40% في 2013.

و الثقة بالآخر كما يؤكد علماء الاجتماع هي أهم ركن من أركان رأس المال الإجتماعي.

وأوضحت الدراسة أن سرقة العراقيين على ما يبدو لم تقتصر على رأس مالهم المادي،بل أمتدت لتجفيف رأس مالهم الأجتماعي،وهذا هو الأخطر!