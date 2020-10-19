استطلاع: تفوق ساحق لـ بايدن على ترامب في صفوف الناخبين اليهود

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتفوق على الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير، في صفوف الناخبين اليهود الأمريكيين، مع دخول السباق الرئاسي الأسبوعين الأخيرين.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ففي حين أن النتائج تتماشى مع استطلاعات الرأي السابقة ومع عادات التصويت التاريخية في المجتمع اليهودي، فإن تقدم بايدن في الاستطلاع الجديد، الذي صدر يوم الإثنين، هو الأكبر الذي تم توثيقه حتى الآن في انتخابات 2020.

الاستطلاع الجديد، الذي أجرته شركة استطلاعات الرأي SSRS بتكليف من اللجنة اليهودية الأمريكية، شمل عينة كبيرة نسبيا من 1334 مشاركا يهوديا أمريكيا.

وقال 75 في المئة منهم، إنهم سيصوتون لبايدن في الانتخابات، بينما قال 22 في المئة إنهم سيصوتون لصالح ترامب، وثلاثة في المئة فقط كانوا مترددين أو يخططون للتصويت لمرشحين آخرين.

ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات. سيختار الناخبون ناخبين رئاسيين، سيقومون بدورهم بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم. ومن المرجح أن تعقد سلسلة الانتخابات التمهيدية الرئاسية والتجمعات الانتخابية الرئاسية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وعملية الترشيح هذه هي أيضا انتخابات غير مباشرة حيث يدلي الناخبون بأصواتهم باختيار مجموعة من المندوبين لمؤتمر ترشيح الحزب السياسي الذي سينتخب بعد ذلك بدوره مرشح حزبه للرئاسة.