استطلاع: اداء حكومة الكاظمي افضل من حكومتي العبادي وعبد المهدي

(المستقلة).. اظهر استطلاع للرأي ان أداء حكومة الكاظمي خلال الأيام المئة الأولى افضل من سلفيه العبادي وعبد المهدي.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته المجموعة المستقلة الى ان المقارنةً بالمئة يوم الأولى لسابقيه، فأن الكاظمي حقق أعلى مستوى تفضيل لآراء العراقيين.

وأشارت المجموعة الى انها استخدمت المنهجية نفسها للحكومات الثلاث. وتضمنت اختيار عينة وطنية شاملة لكل شرائح المجتمع العراقي من 1200 مقابلة نفذت وجها لوجه وباستخدام أجهزة الكترونية لوحية.

وأوضح ان العينة المختارة كانت عشوائية احتمالية متعددة المراحل (PPS) ، مع نسبة خطأ +-4% ، ودرجة احتمالية بلغت 95%.

وذكرت ان اجراء الاستطلاع تم بين شهري تموز وآب 2020.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته المجموعة فأن الكاظمي حصل على 80% ، والعبادي 65%، فيما لم يحصل عبد المهدي الا على 36% من تأييد المشاركين بالاستطلاع.