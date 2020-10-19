استضافة برلمانية لوزير النفط لمناقشة اتفاق العراق مع أوبك

المستقلة / علي النصر الله / .. قال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية النائب حازم الخالدي ، اليوم الاثنين ، إن “اللجنة استضافت وزير النفط احسان عبد الجبار وتطرقت الى الاتفاقية مع منظمة اوبك بشأن التزام العراق بتقليل حصته من الصادرات النفطية في ظل الازمة الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا من انخفاض في أسعار النفط العالمية “.

وأوضح الخالدي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) كما “بحثنا امكانية زيادة الحصة والاخذ بنظر الاعتبار ما يمر به البلد من ازمة اقتصادية استثنائية فرضتها الجائحة فضلا عن الآثار السلبية التي تركتها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي “.

وأضاف الخالدي إن “مجلس النواب مستعد لتشريع أي قانون يسهل ادارة الوزارة للثروة النفطية بما يضمن تجنب الوقوع بمثل هذه الأزمات مستقبلا “.

وأشار إلى إن “الازمة الاقتصادية الحالية تتطلب حلول سريعة ووضع خطط عملية تراعي الظرف الاستثنائي ، ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي دون تظافر الجهود بين السلطات “.

وتابع إن “اللجنة بحثت خلال استضافة وزير النفط ، خطط الوزارة الخاصة بتطوير قطاع الغاز واستثمارها بالطريقة الصحيحة دون الاعتماد على استيراده من دول الجوار وعلى ان يكون العراق مُصدراً لمادة الغاز ، فضلا عن مشروع البتروكيماويات الذي سيسهم في نهوض القطاع الصناعي وتشغيل المصانع وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب “.