استشاري:  أسباب ارتفاع الدولار مفتعلة لأجل احراج المحافظ الجديد لاطماع المال الفاسد

المستقلة.. قال استشاري المصارف الإسلامية د. بشار قدوري ان أسباب ارتفاع الدولار “مفتعلة وليس حقيقية”.

وقال قدوري في تصريح لـ(المستقلة) ان “سعر الصرف ثابت ومستقر في البنك المركزي والذي حصل ان السوق السوداء الخارجة عن سلطة البنك المركزي هي من افتعلت تلك الأزمة في الصعود الوهمي”.

وأشار الى “أن الصعود كان وراءه المال الفاسد وبعض المضاربين الذين لايريدون لسعر الصرف أن يستقر لأسباب منها زعزعه ثقة المواطنين بالبنك المركزي ، وكذلك احراج المحافظ الجديد أمام الحكومة، خاصة بعد موجة الاعتراضات من قبل بعض السياسيين الفاسدين ذو المصالح المصرفية والتجارية”.