استراليا تنوي اعدام عشرات الالاف من الجمال لشربها كميات كبيرة من المياه

استراليا تنوي اعدام عشرات الالاف من الجمال لشربها كميات كبيرة من المياه

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق “أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا”.

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.