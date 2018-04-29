استراليا تبني نصبا تذكاريا جديدا لمكتشفها البريطاني

(المستقلة)..تعتزم الحكومة الأسترالية، بناء نصب تذكاري جديد احتفالا بالذكرى السنوية ليوم وصول المستكشف البريطاني اللفتنانت جيمس كوك، إلى القارة لأول مرة في 29 نيسان عام 1770.

ويقام النصب قبل حلول ذكرى مرور 250 عاما على وصول كوك في عام 2020.

وسيشيد النصب في بوتاني باي، وهو المكان الذي التقى فيه أفراد طاقم السفينة البريطانية، إنديفور لأول مرة مع سكان أستراليا الأصليين ليغيروا مسار تاريخ هذا البلد.

ولكن لا يشعر الجميع بسعادة إزاء النصب التذكاري لكوك في أستراليا، التي شهدت صراعات في الآونة الأخيرة، بشأن ما إذا كان الاحتفاء بالمستعمرين الإنكليز يؤذي مشاعر سكان البلاد الأصليين.