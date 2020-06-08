استراليا تؤكد للكاظمي استمرارها في دعم العراق عسكرياً واقتصادياً

( المستقلة)… أعلنت الحكومة الاسترالية استمرارها في دعم العراق عسكرياً واقتصادياً.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين وحملت سفيرة استراليا جوانا لوندز رسالة خطية سلمتها للكاظمي ، من نظيره الاسترالي سكوت موريسون.

وأضاف البيان بأن لوندز نقلت تحيات رئيس الوزراء الأسترالي الى الحكومة والشعب العراقي، وتهنئته بسرعة إكمال الكابينة الوزارية، ونيلها الثقة في البرلمان.

كما نقلت الرسالة تأكيدات الحكومة الأسترالية على استمرار التعاون العسكري مع العراق، ودعمه في حربه ضد الإرهاب لهزيمة تنظيم داعش، والتزام الجانب الأسترالي بالشراكة مع العراق، ودعمه للإصلاح الاقتصادي.

من جانبه ثمّن الكاظمي الدعم الذي يقدّمه الجانب الأسترالي للعراق، وأهمية الشراكة في الحرب ضد تنظيم داعش، مشدداً على حاجة العراق للدعم الأسترالي في مجال تدريب المحققين العراقيين على تطوير أساليب وآليات مكافحة الفساد.( النهاية)