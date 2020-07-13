استدعاء المغترب امير الدراجي الى منتخب شباب العراق

(المستقلة)..قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم قحطان جثير استدعاء المحترف العراقي امير الدراجي في صفوف نادي شيكاغو فاير الامريكي لصفوف المنتخب .

ومن المقرر ان يعزز منتخب شباب العراق صفوفه بخمسة لاعبين محترفين استعدادا لمعسكر الدوحة وهم امير الدراج، وعلي الحمادي، وعلي الموسوي، والحارس محمد حسن، ولايسن اسحاق.

وسبق للدراجي ان مثل منتخب الولايات المتحدة للناشئين تحت 17 عام، ولعب مع عديد الاندية والأكاديميات ابرزها أكاديمية برشلونه في ولاية سان دياغو، ولعب مع فئات العمرية لنادي شيكاغو فاير.

تلقى العديد من العروض ومنها في دوري السويدي والالماني الدرجة الأولى، وفي دول الخليج من الإمارات وقطر.

واعرب الدراجي عن سعادته بدعوته للانضمام الى المنتخب ، مؤكدا أنه سيكون “بحسن ظن جماهير بلدي”.متمنيا عودة الأمن والاستقرار الى العراق.

وأكد بأن لديه “ثقة وأمل عالي في كرة القدم العراقية”.