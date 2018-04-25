استدرجت عبر فايسبوك … خطف أمرأة بريطانية واغتصابها

(المستقلة)..تعرّضت امرأة بريطانية للاغتصاب والخطف على يدّ ثلاثة رجال طيلة أسبوعين قبل أن تنجح في الفرار بعدما اتصلت بعائلتها طلباً للمساعدة.

وذكرت الشرطة البريطانية أنّ الضحيّة تعرّفت على المنفذ الأساسي في عملية اغتصابها، وهو مهاجر من بوركينا فاسو يُدعى مامادو جالو، على موقع فيسبوك وسافرت معه بعدها إلى جنوب غرب إيطاليا.

وفور وصولهما إلى إيطاليا، احتجز الجاني ضحيّته في منزل حيث اغتصبها مرات عدة وصادر هاتفها. ويُزعم أن رجلين آخرين قد أساءا إليها أيضاً في المنزل.

إشارة الى المرأة البالغة من العمر 39 عامًا لم تستطع الفرار إلا بعدما تمكنت من الوصول إلى هاتفها وإجراء مكالمة سرية مع أسرتها طالبة المساعدة. وقد هربت المرأة من نافذة المنزل ثمّ ساعدتها الشرطة.

و ألقي القبض على جالو بعد فترة وجيزة ووجهت إليه تهم تتعلّق بالاختطاف والاستعباد والاعتداء الجنسي بالإضافة الى السرقة. كما تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما.

وأوضح متحدث بإسم الشرطة أن المرأة كانت في “حالة رهيبة”، وأنها تتعافى الآن من محنتها في المستشفى.