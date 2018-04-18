استخدم الطب البديل وعالج قرحة المعدة

(المستقلة) … “انتفاخ..قيء..فقدان للشهية..قي مصاحب بالدم..براز أسود..ألم شديد في المعدة..الشعور بألم أسفل الظهر..حرقان..”، جميعها أعراض يشعر بها الشخص المصاب بقرحة المعدة.

أسباب الاصابة بقرحة المعدة

ووفقا للتقرير المنشور في الموقع الطبي “Style craze“، الذي أكد أن قرحة المعدة من الأمراض التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص نتيجة لقيام ببعض الحيل الخاطئة، كالتدخين وتناول الأطعمة الدسمة، الاكثار من تناول المسكنات، شرب الكحوليات، المرور بضغوط نفسية، الاجهاد العصبي.

وأشار التقرير إلى أن الإسراف في تناول المشروبات الغنية بمادة الكافيين، من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بقرحة المعدة، بالإضافة إلي تناول الطعام ساخنا دون الانتظار عليه حتي يبرد، وأيضا الأشخاص العاشقون للأطعمة الغنية بالشطة، ومسرفون المياة الغازية.

اسباب الاصابة بقرحة المعدة

أعراض الاصابة بقرحة المعدة

وأضاف التقرير المنشور، أن هناك العديد من الأعراض التي تساهم في تشخيص قرحة المعدة، ومنها، الإصابة بانتفاخ في البطن، الشعور غثيان المصاحب للقيء، عدم الرغبة في تناول الطعام، فقدان الوزن بشكل ملحوظ، في بعض الأحيان يصاب الشخص بتقيء يصاحبه الدم، التبرز باللون الأسود وذو رائحة كريهة.

ألم شديد في البطن ويكون ذلك نتيجة إلي ثقب في المعدة وهذه الحالة يكون علاجها الجراحة، ألم أسفل الصدر، وهذا وفقا لتقرير المنشور عن قرحة المعدة.

اعراض قرحة المعدة

طب بديل لعلاج قرحة المعدة

وقدم التقرير المنشور عن بعض العلاجات الطبيعية الهامة لعلاج قرحة المعدة، ومنها:

1- العرق سوس..نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من بعض المركبات الهامة لصحة جسم الإنسان، والمضادة للالتهابات والتي تساهم في علاج قرحة المعدة، عن طريق تناول مشروبة يوميا 3 أكواب منه.

2- الزنجبيل..بالرغم من الإشاعات المتداولة عليه، إلا أن تناوله يعالج مشكلة قرحة المعدة، لأنه له تأثير قوي ضد الالتهابات، كما أنه يحد من نمو البكتريا الضارة في البطن، ولذا ينصح بتناول كوب منه يوميا مع ضرورة إضافته كنوع من أنواع التوابل علي الطعام.

3- الموز.. هل تعلم أن تناول كوب من الحليب مع ثمرة من الموز قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة يقلل من الشعور بالالم في البطن؟، ويعالج مشكلة قرحة المعدة في أسرع وقت، واظب عليها.

4- الكرنب..يقال عنه أنه يساهم في انتفاخ البطن، ويسبب بعض المشاكل في القولون والمعدة، ولكن هل تعلم أن عصيره يحميك من قرحة المعدة ويقلل نسبة إصابتك به، لأنه يحتوي علي مركب جلوتامين.

5- البابونج..أو مشروب البابونج من المشروبات التي تعالج مشكلة قرحة المعدة في أسرع وقت ممكن، ويمكنك إضافة ملعقة من العسل عليه بعد غليه.