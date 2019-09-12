استخدمت فيها السواطير ..مشاجرة عنيفة بين عراقيين و“بدون“ في الكويت

(المستقة).. اندلعت مشاجرة عنيفة بين شباب في محافظة الجهراء الكويتية، بسبب خلافات بينهم، نتج عنها إصابات خطيرة وكسور متفرقة، بعد قيام أحد الأطراف بدهس خصومه بالسيارة عمدًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وتشير التفاصيل إلى أن المشاجرة دارت بين شاب من فئة ”البدون“ وشقيقين عراقيين، في منطقة النعيم بمحافظة الجهراء، بسبب خلافات سابقة بينهم، جرى بعدها إسعاف العراقيين إلى المستشفى، بعد دهسهم من الشاب البدون، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الفحص الطبي أظهر أن العراقيين أصيبا بنزيف وكسور متفرقة في جسديهما، خاصة بعد دهسهما عمدًا بالسيارة.

وذكر الشقيقان العراقيان أنهما على خلاف مع شخص من فئة البدون، وأنه انهال عليهما بالضرب المبرح، قبل أن يستقل سيارته ويتعمد دهسهما، لافتًا إلى أنه يجري التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

كما نقلت وسائل إعلام كويتية أخرى أن المشاجرة استخدمت فيها السواطير والآلات الحادة، وسط معلومات بوجود عدد منهم في العناية المركزة وهم بحالة خطرة.