استخدام 10 الاف بطاقة انتخابية لم يتم توزيعها لاصحابها لأغراض خطيرة
المستقلة / أكد الباحث السياسي المستقل ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في العراق باسل حسين ، ان هناك اعمال ممنهجة في استخدام بطاقات انتخابية لم يتم توزيعها على اصحابها وموجودة في المكاتب الانتخابية لأغراض اخرى خطيرة.
وذكر باسل عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر ” قيام بعض الموظفين بعمل وصولات توزيع وهمية لغرض حماية انفسهم ” وأردف ان عدد البطاقات التي لم تصل الى اصحابها وتم استخدامها عشرات الالاف.
#تزوير
هناك مسألة ممنهجة وخطرة ينبغي معالجتها وهي استخدام البطاقات التي لم يتم توزيعها اصلا على اصحابها وموجودة في المكاتب الانتخابية إذ قام بعض الموظفين بعمل وصولات توزيع وهمية للبطاقات لغرض حماية انفسهم وهي اصلا لم تصل الى اصحابها وهذه البطاقات عشرات الالاف وتم استخدامها.
— Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) August 3, 2020
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