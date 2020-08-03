استخدام 10 الاف بطاقة انتخابية لم يتم توزيعها لاصحابها لأغراض خطيرة

المستقلة / أكد الباحث السياسي المستقل ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في العراق باسل حسين ، ان هناك اعمال ممنهجة في استخدام بطاقات انتخابية لم يتم توزيعها على اصحابها وموجودة في المكاتب الانتخابية لأغراض اخرى خطيرة.

وذكر باسل عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر ” قيام بعض الموظفين بعمل وصولات توزيع وهمية لغرض حماية انفسهم ” وأردف ان عدد البطاقات التي لم تصل الى اصحابها وتم استخدامها عشرات الالاف.