استخدام ويندوز7بعد توقف دعم مايكروسوفت يعرض جهازك للخطر

بعد توقف مايكروسوفت عن دعم برنامج ويندوز7 الإحتفاظ بالبرنامج يعرض جهازك للخطر، وذلك لأن شركة مايكروسوفت تقدم الدعم الكامل للبرنامج بالإضافة إلى حماية الأجهزة المثبت عليها من الهجمات والفيروسات الضارةن، ومن المقرر أن يحدث خلل في الجهاز إذا استمر البرنامج عليه.

ونذكر بهذا الصدد أن شركة مايكروسوفت تقوم بعمل تحديثات دورية لبرنامج ويندوز7 وبعدتوقفه لن تقوم بعمل هذه التحديثات ولكن لابد من إستبدار البرنامج ببرنامج ويندوز8 أو ويندوز10.

وبالنسبة لبرنامج windows 10 فهو يحتاج لأجهزة حديثة ذات إمكانيات حديثة للعمل عليه مع العلم أنك يمكنك العمل على برنامج ويندوز7 ولكن لاتحديثات ولامستوى أمان ولاحماية ضد الهجمات من مايكروسوفت وبذلك يصبح جهازك أكثر عُرضة للخطر.

ومن المتوقع أن يتم حذف برنامج windows 7 من جميع الأجهزة المثبت عليها الفترة المقبلة، نظرًا لأن عدد كبير من من مستخدمي براج الوورد يستخدمون windows 7 لذلك ستم تحميل برنامج windows 10 ومن المقرر أن يتم إستخدام ويندوز 10 سيكن بمثاية الحل البديل من أجل الحفاظ على الأجهزة والتمتع بتجربة جديدة في عالم الوورد.