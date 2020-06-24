استخبارات كربلاء تعتقل اشخاص بتهمة إدارة  صفحات وهمية للتشهير بفساد مزيف

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. تمكنت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لشرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، من اعتقال اشخاص اتهمتهم بإدارة صفحات وهمية في التواصل الاجتماعي للتشهير بفساد مزيف بحق بلدية كربلاء “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء تمكنت من اعتقال أشخاص دون ذكر عددهم ، يقومون بإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بالسب والشتم والتشهير بالفساد بمعلومات مزيفة على مديرية بلدية كربلاء وكوادرها “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والقضائية وفق القانون العراقي “.