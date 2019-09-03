استخبارات ذي قار تعتقل متهمين مجدا حزب البعث المحظور

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة ذي قار عن اعتقال متهمين ارتكبا جريمة التمجيد بحزب البعث المحظور .

وقال بيان للقيادة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مديرية استخبارات وارهاب ذي قار القت القبض على متهمين مجدا حزب البعث عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

واشار البيان الى ” احالتهما الى المحكمة المختصة وتوقيفهما استنادا لاحكام المادة ( 9) والمادة (214 ) لاكمال الاجراءات القانونية بحقهما “.