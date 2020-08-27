استحداث مراقبية آثار في قضاء الرفاعي

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار ذي قار عن استحداث مراقبية اثار جديدة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية .

وقالت المفتشية في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفتش آثار ذي قار طاهر كوين تباحث مع قائممقام الرفاعي كاظم الفياض ، لتخصيص مكانا لانشاء مراقبية للاثار في القضاء ، الذي يضم اكثر من 100 موقع أثري من ضمنها الموقع المهم مملكة اوما ( جوخا ) “.

ولفت الى ان ” افتتاح المراقبية يهدف الى السيطرة على المواقع الاثارية ، وتسهيل اجراءات عمل المفتشية “.

ونوه الى ان ” مفتشية اثار ذي قار افتتحت في الايام الماضية عدد من المراقبيات في اقضية ، سوق الشيوخ ، والشطرة ، والبطحاء “.