استحداث ردهة عزل بمصابي كورونا خارج قضاء الرفاعي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..استحدث مستشفى الرفاعي العام ردهة عزل خاصة بمصابي فيروس كورونا خارج حدود القضاء .

وقال بيان اوردته دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة اصول القلعة للمقاولات النفطية التي تقع على الطريق الخارجي الرابط بين قضائي الرفاعي وقلعة سكر ، تبرعت بموقع الشركة ليكون مكانا لعزل المصابين بفيروس كورونا “.

ولفت البيان الى ان ” الموقع يحتوي على كرفانات مجهزة بالاسرة واجهزة تبريد وتدفئة ، و مطعم ، رفده مستشفى الرفاعي بالملاكات الطبية والصيدلانية ، والتمريضية ، والمختبرية والادوية” .

واشار الى ” تجهيز مكان العزل بسيارة اسعاف فوري ، اضافة الى فتح مختبر مزود بالمستلزمات والاجهزة المختبرية “.