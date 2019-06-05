استثمار بغداد تتهم وزارة الكهرباء بعرقلة إيصال الطاقة الى المجمعات الإستثمارية

(المستقلة)..اتهم رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، اليوم الأربعاء وزارة الكهرباء بعرقلة إيصال الطاقة الكهربائية إلى المواطنين الساكنين في المجمعات السكنية الإستثمارية رغم جميع المخاطبات بين الهيئة والوزارة ودوائرها .

وقال الزاملي أن “المواطنين الساكنين في المجمعات السكنية الإستثمارية وخصوصاً مجمع اليمامة السكني في حي العدل والزهور السكني يشكون من عدم وجود خط الكهرباء الوطنية ويعتمدون على الكهرباء الأهلية ويشكون من حرارة الصيف”.

واشار الى أن هذا التأخير يعرقل الإستثمار في العراق بشكل عام والعاصمة بغداد بشكل خاص مطالباً وزير الكهرباء بالتدخل السريع وحل مشكلة الكهرباء في هذه المجمعات وإنقاذ المواطنين من حرارة الصيف اللاهب .