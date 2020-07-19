استثمار البصرة تمنح اجازة  لتنفيذ مشروع قرب منفذ الشلامجة الحدودي

(المستقلة)..أعلن رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، الأحد، عن منح إجازة استثمارية الى مستثمر محلي لتنفيذ مشروع خدمي قرب منفذ الشلامجة الحدودي بكلفة تتجاوز 8 مليون دولار.

وقال علاء عبد الحسين سلمان ان المشروع يتضمن انشاء محطة وقود و متاجر ومطاعم وقاعات لاستراحة المسافرين وورشة لتصليح السيارات مع مواقف للسيارات على مساحة 29 دونم، لافتا الى تنفيذ المشروع خلال مدة 30 شهر.

وأوضح أن المشروع ينسجم مع تطلعات الحكومة الاتحادية في تطوير المنافذ الحدودية بما يسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري بين الدولتين الجارتين وانعكاساته على زيادة الموارد الاقتصادية للبلد مشيراً إلى أن المشروع سيقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية .

يذكر ان الحكومة المحلية في البصرة اعلنت عن اعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مطلع الشهر الحالي امام حركة التبادل التجاري مع الجانب الايراني بعد إغلاق دام أربعة اشهر بسبب تفشي جائحة كورونا .