استبدال راية الامام الحسين من الحمراء الى السوداء ايذانا لشهر محرم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عليها السلام ، مساء الخميس ، عن استبدال راية قبة الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء “.

وقال مصدر أعلامي في العتبة في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “العتبة الحسينية المقدسة قامت باستبدال راية قبة الامام الحسين من اللون الاحمر الى اللون الاسود “.

وأضاف إن “استبدال الرايات جاء ايذانا ببدء شهر محرم الحرام وواقعة الطف في العاشر منه ذكرى أستشهاد الامام الحسين عليه السلام “.

وسبق للعتبة الحسينية ان أعلنت في وقت سابق ان استبدال الراية هذا العام سيكون بدون المراسيم المعتادة سنويا، استجابة للتوجيهات بشأن الوقاية من انتشار فايروس كورونا ومنعا للتجمعات الكبيرة.