استئناف واسط تصنع جهاز تعقيم للوقاية من كورونا

(المستقلة)..اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية اليوم الاربعاء ، قيام الشعبة الهندسية في تلك الرئاسة من تصنيع جهاز تعقيم للوقاية من فايروس كورونا .

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان كادر الشعبة الهندسية تمكن من تصميم وتصنيع جهاز تعقيم بتقنية المتحسسات لتعقيم الاشخاص والاجسام من فايروس كورونا .

وبين ان ” آلية عمل الجهاز تعتمد عند دخول الشخص داخل بوابة التعفير يقوم الجهاز باعطاء اشارة الى المضخة بالعمل على ضخ مادة التعفير بالنوزلات على الجانبي داخل البوابة وتوهج المصباح الاحمر مما يدل على ان الشخص تحت التعفير وبعد اكمال عملية تعفير الشخص بالكامل يتوهج المصباح الاخضر لكي يعطي اشارة للصمام الكهربائي والمضخة بقطع تدفق المادة مما يقلل من عملية استهلاكها ” .

واضاف المركز بأنه ” تم تنصيب الجهاز على البوابة الرئيسية لمجمع المحاكم لتعقيم وتعفير الموظفين والمراجعين حال دخولهم وخروجهم من المحكمة ” .

وأشار الى ان آلية تصنيع الجهاز كانت بجهود كادر الشعبة الهندسية حصرا دون الاستعانة بأي جهه معينة وبتمويل ذاتي من رئيس المحكمة ومجموعة من القضاة ولم يكلف خزينة الدولة اي مبالغ تذكر .