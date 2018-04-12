استئناف تشغيل الخط الجوي بين موسكو والقاهرة

المستقلة – القاهرة -وليد الرمالي

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس في تمام الساعة ٠٨:٣٧ اول رحلة لمصر للطيران رقم MS730 قادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها ١٢٤ راكبًا وذلك بعد استئناف تشغيل الخط الذي توقف لأكثر من عامين.

وحرص فريق من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والاعلام بمصرللطيران علي استقبال الطائرة والاحتفال بوصول ركاب اولي رحلات موسكو.

كما حرصت مصرللطيران علي اختيار احدث طائراتها في الأسطول والتي تم تخصيصها لرحلات المنتخب المصري لتقوم بأول رحلة اليوم لتصبح كذلك اول طائرة منتخب مشارك في كأس العالم هذا العام تصل المطارات الروسية.