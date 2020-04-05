استئناف النجف تخلي سبيل 409 متهما بكفالة

(المستقلة)..أعلنت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية إخلاء سبيل 409 متهما بكفالة من بينهم ممن خالفوا قرار حظر التجوال،فضلا عن شمول 11 محكوما بالافراج الشرطي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” محكمتي التحقيق والجنح في النجف اخلت سبيل ٢٣٤ متهما بكفالة تعود لدعاوى مختلفة، فضلا عن إخلاء سبيل 175 متهما بكفالة من قبل محاكم تحقيق النجف ممن خالفوا قرار حظر التجوال استنادا لاحكام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف أن ” محكمة جنح النجف وباشراف مباشر من قبل رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية الذي اوعز الى السادة القضاة بمتابعة الدعاوى التي يشملها الافراج الشرطي إخلت سبيل 11 محكوما كاجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا بين الموقوفين”.