استئناف الكرخ تخلي سبيل اكثر من 600 متهم ومحكوم في عشرة ايام

(المستقلة)..اعلنت رئاسة محكمة استئناف الكرخ إخلاء سبيل اكثر من ٦٠٠ متهم ومحكوم من قبل محاكمها المختلفة بالكفالة والافراج الشرطي خلال عشرة ايام.

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى ان “محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت اخلاء سبيل ( 608 ) متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالافراج والافراج الشرطي منذ العشرين من آذار حتى ١ نيسان”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الاعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فايروس كورونا”.