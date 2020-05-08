استئناف القداديس في إيطاليا اعتبارا من 18 ايار

(المستقلة)..أعلن مجلس الأساقفة الإيطاليين عن توقيع اتفاق مع الحكومة يسمح للكنيسة باستئناف إقامة القداديس بمشاركة المصلين بدءا من 18 ايار (مايو) الجاري.

وقال المجلس في بيان صدر الخميس: “تم في مقر الحكومة بروما صباح اليوم التوقيع على بروتوكول سيسمح باستئناف القداديس بحضور الجمهور”، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول جاء نتجية تعاون بين المجلس ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي.

ودعا البيان إلى ضرورة اتباع متطلبات الصحية العامة “في ما يتعلق بالوصول إلى أماكن العبادة، وتعقيمها وتوخي الحذر خلال الفعاليات الكنسية.

وأكد البيان التزام الكنيسة ببنود البروتوكول، مضيفا أنها “تساهم بالتغلب على الأزمة القائمة” الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد.

من جانبها، ذكرت زيرة الداخلية أنها عملت “منذ البداية على التوصل إلى هذا البروتوكول.. العمل المنجز معا قد حقق نتيجة ممتازة.. كما تعهدنا بالتزام مماثل مع جميع الطوائف الدينية الأخرى”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية