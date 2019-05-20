استئناف العمل في منفذ الشيب ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن استئناف العمل في منفذ الشيب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان “العمل في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان استؤنف أمام الحركة التجارية بين العراق وايران”.

واضافت ان “الأيام القليلة القادمة تشهد استئناف العمل في حركة المسافرين بعد استكمال بعض الامور التنظيمية بين الجانبين”.

يذكر إن هيئة المنافذ الحدودية قد أعلنت في شهر نيسان الماضي عن إيقاف إجراءات السفر والتبادل التجاري بين البلدين من قبل الجانب الايراني بسبب السيول التي اجتاحت ايران حينها، وجاء الغلق حفاظا على سلامة المسافرين والحركة التجارية.