استئناف العمل في مستشفى الحسين التعليمي بعد غلقه لمعالجة مصابي كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن استئناف العمل في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية بعد غلقه لمعالجة مصابي فيروس كورونا .

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة قررت اعادة العمل في مستشفى الحسين التعليمي بعد ان كان مخصصا لحجر المصابين بفيروس كورونا ، ومباشرة العمل في قسمي الكسور والباطنية ، فيما ستشهد الايام المقبلة اعادة العمل في الاقسام الاخرى “.

ولفت الى ان ” دائرة صحة ذي قار خصصت المستشفى الميداني وجناحي الطوارئ والحشد الشعبي داخل مستشفى الحسين التعليمي لاستقبال مصابي كورونا وبسعة 120 سريرا “.