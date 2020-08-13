(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن استئناف العمل في مستشفى الجبايش الجديد سعة 100 سرير ، والذي يندرج ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور سعدي الماجد ان ” العمل توقف في مستشفى قضاء الجبايش مطلع شهر كانون الثاني من العام الحالي ، وهو من المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة “.

ولفت الى ” استئناف العمل في المستشفى الذي بلغت نسبة انجازه 81% ، ويعد من المشاريع الطبية المهمة لقضائي الجبايش والفهود والنواحي التابعة لهما “.