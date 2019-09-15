استئناف العمل بملعب ذي قار الاولمبي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس محافظة ذي قار عبد الرحمن الطائي عن استئناف العمل بمشروع الملعب الاولمبي سعة 30 الف متفرج بعد توقف بسبب الازمة المالية .

وقال الطائي في بيان اورده مكتبه الاعلامي ان ” الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع باشرت اعمالها بعد حسم جميع المتعلقات الخاصة بها ، وتحديد سقف زمني لانجازه خلال سنة وثمانية اشهر “.

واشار الى ” زيارة قريبة لوزارة الشباب والرياضة لبحث تنفيذ العمل بالمنشات الرياضية الاخرى ضمن مشروع المدينة الرياضية في المحافظة ، ودعم الاندية وتفعيل القطاع الرياضي “.