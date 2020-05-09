استئناف العمل بمشروع شرقي كربلاء بعد توقف  6 سنوات

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن قائمقام قضاء الهندية ( طوريج ) 30 كم شرقي كربلاء منتظر الشافعي ، اليوم السبت ، عن استئناف العمل بمشروع شبكات ومحطات مجاري القضاء ضمن مشروع وزارة البلديات بعد رفع حظر التجوال الصحي ، بعد توقف دام 6 سنوات ، وبكلفة 38 مليار دينار “.

وذكر الشافعي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المشروع يتكون من خمسة مجاميع ، وينفذ من قبل أحدى الشركات المحلية ، وبإشراف دائرة مجاري الهندية ، وبنسبة أنجاز كانت 75 بالمائة “.

وقال إن “المشروع توقف العمل سابقا بسبب سحبـه من الشركة المنفذة عام ٢٠١٤ ، بسبب الظروف الاقتصادية في تلك السنين”،

وأوضح “تم ارجاع المشروع للعمل بعد زيارة وزير البلديات السابق بنكين ريكاني مؤخرا قبل أزمة كورونا وحظر التجوال ، ومناشدته لإرجاع مشروع المجاري للعمل من أجل إكمال المشروع وتبليط كل الأحياء بعدها”.