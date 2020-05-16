استئناف الدوري الالماني بعد توقف لاكثر من شهرين بسبب كورونا

المستقلة ..يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره شالكه، فى الرابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” فى الجولة الـ 26 من الدورى الألمانى “البوندزليجا”، والتى تعود اليوم بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، ويتصدر اللقاء التاريخى الذى يحمل الرقم 156 بين الفريقين، اليوم مشهد عودة الدورى الألمانى، مما يضيف المزيد من الإثارة والترقب للمباراة التى ستحظى بمتابعة الملايين حول العالم.

يحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يحتل شالكه المركز السادس ويقاتل من أجل احتلال مركز يؤهل للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

تغيب الجماهير عن ملعب دورتموند الذى يتسع لـ 80 ألف متفرج بسبب تفشى الفيروس، وتغلب شالكه فى آخر مواجهة أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى لقاء الدور الأول بين الفريقين.

كانت آخر مباراة تغلب خلالها دورتموند على أرضه أمام شالكه فى 2015 عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبدأ شالكه الموسم بشكل واعد مع مديره الفنى الجديد ديفيد فاجنر، ولكنه حقق فوزا واحدا فقط فى المباريات الثمانية التى خاضها بعد انتهاء العطلة الشتوية، قبل أن يتوقف الدورى منتصف مارس.

على العكس، تلقى لوسين فافر، مدرب دورتموند، خسارة وحيدة محققا 7 انتصارات، بفضل تألق إيرلينج هالاند الذي سجل 9 أهداف منذ انتقاله لدورتموند قادما من سالزبورج النمساوى فى يناير الثانى الماضى.

يفتقد دورتموند لجهود نجمه المخضرم ماركو ريوس، قائد الفريق، المصاب،بالإضافة للثنائى أكسيل فيتسل وإيمرى تشان.