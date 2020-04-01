استئناف البصرة تفرج عن 15 متهما وتطلق سراح 142 موقوفا بكفالة

(المستقلة)..اصدرت المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة قراربالافراج عن 15 متهما فضلا عن اطلاق سراح 142 موقوفا بكفالة .

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ” عملًا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالإجراءات الاستثنائية بخصوص الحد من انتشار ڤايروس كورونا اصدرت محاكم الجزاء في رئاسة محكمة استئناف البصره قرار بالافراج عن 15 متهما في مرحلة المحاكمة”

واضاف ان”محاكم التحقيق ايضا اطلقت سراح 142 موقوفا بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق.