اسباب الإصابة بالإيدز

(المستقلة) … فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز هو فيروس يدمر جهاز المناعة، حيث يساعد الجهاز المناعي الجسم على محاربة الالتهابات، ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال سوائل الجسم التي تشمل:

الدم.

المني.

السوائل المهبلية والمستقيم.

حليب الثدي.

لا ينتشر الفيروس في الهواء أو الماء ، أو من خلال الاتصال العرضي.

ما هو الايدز

فيروس نقص المناعة البشرية وفقا للموقع الطبى ” healthline“، هو حالة إصابة مدى الحياة وليس هناك علاج في الوقت الحالي ، على الرغم من أن العديد من العلماء يعملون على إيجاد واحد، ولكن مع الرعاية الطبية بما في ذلك العلاج المسمى العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ، من الممكن إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والعيش مع الفيروس لسنوات عديدة.

ما هو مرض الإيدز

الإيدز هو مرض يمكن أن يتطور لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو المرحلة الأكثر تقدما من فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن فقط لأن الشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعني أنه سيصاب بمرض الإيدز.

بدون علاج ، يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز في غضون 10 سنوات، ولا يوجد علاج للإيدز ولكن بدون علاج يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع بعد التشخيص حوالي 3 سنوات ومع ذلك ، فإن العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات يمكن أن يمنع الإيدز من التطور.

إذا تطور الإيدز ، فهذا يعني أن الجهاز المناعي يتعرض لخطر شديد. ضعفت لدرجة أنها لم تعد قادرة على محاربة معظم الأمراض والالتهابات. هذا يجعل الشخص عرضة لمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك:

نقص المناعة البشرى

اسباب الاصابة بالإيدز

سبب الإيدز هو فيروس نقص المناعة البشرية، لا يمكن أن يصاب الشخص بالإيدز إذا لم يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

الأفراد الأصحاء لديهم عدد خلايا ” CD4 ” من 500 إلى 1500 لكل مليمتر مكعب، بدون علاج يستمر فيروس نقص المناعة البشرية في التكاثر وتدمير خلايا CD4، إذا انخفض عدد الخلايا CD4 لدى شخص ما إلى أقل من 200 ، فإنه مصاب بالإيدز.

أيضا ، إذا أصيب شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بعدوى انتهازية مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ، فإنه لا يزال بالإمكان تشخيص إصابته بالإيدز ، حتى إذا كان عدد خلايا CD4 أعلى من 200.

اعراض الاصابة بالايدز

أعراض الإصابة بالايدز

قد يصاب الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بالإيدز إذا لم يتم تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لديهم حتى وقت متأخر، ويمكن أن تشمل أعراض مرض الإيدز: